Россиянам популярно объяснили, что такое антифриз

Современный антифриз предотвращает развитие коррозии и других нежелательных явлений. Фото «Газпромнефть — смазочные материалы»

«Газпромнефть – смазочные материалы» и журнал «Энергия+» запустили мультимедийный спецпроект об антифризах. Эксперты рассказали об истории создания антифриза, принципах его работы и периодичности замены, а также о том, как выбрать идеальную охлаждающую жидкость для своего автомобиля. В настоящее время отечественный производитель выпускает десятки видов антифриза по самым современным технологиям для любых автомобилей и различного оборудования. Формулы смазочных материалов разрабатывает в собственном научно-исследовательском центре с применением системы «Алхимик» на базе искусственного интеллекта. Продуктовую линейку расширяют для каждого типа автомобиля. Недавно, например, выпустили уникальный антифриз, специально для машин китайского производства. Созданная по одной из самых современных технологий охлаждающая жидкость на основе органических компонентов призвана не только увеличить интервал замены до пяти лет или до 250 тысяч километров, но и «работать» в экстремальные морозы.

- Антифриз уже давно перестал быть просто охлаждающей жидкостью – он предотвращает образование коррозии, кавитации, отложений, накипи и пены, предохраняет резиновые шланги и пластмассовые детали от высыхания и растрескивания и в целом обеспечивает бесперебойную работу двигателя, - говорит генеральный директор предприятия Анатолий Скоромец.