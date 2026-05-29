Алексей познакомился с женщинами, у которых наводнение уничтожило технику и мебель. Фото: предоставлено «КП»

Самарский автопутешественник и блогер Алексей Жирухин недавно отправился в Дагестан. Путешествие «Глубинный Дагестан» он запланировал давно, и планы не поменял даже тот факт, что регион весной нынешнего года сильно пострадал от наводнения.

Стихия отобрала буквально все у людей. Фото: предоставлено «КП»

«Эта поездка планировалась больше месяца, и так случилось, что мы попали в центр потопа», – рассказал Алексей.

Наводнение уничтожило технику и мебель. Фото: предоставлено «КП»

Увидев своими глазами, как стихия отобрала буквально все у людей, путешественник и его партнеры решили помочь тем, кто лишился необходимых для жизни вещей. Они обратились в фонд «Чистое сердце», который адресно помогает пострадавшим, и познакомились с женщинами, у которых наводнение уничтожило технику и мебель.

Эта поездка планировалась больше месяца, и так случилось, что путешественники попали в центр потопа. Фото: предоставлено «КП»

Алексей с партнерами собрали деньги и купили на них холодильник, стиральную машину, микроволновки, электрические чайники. Эти предметы помогут женщинам вернуть уют в дома, говорит Алексей Жирухин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал