Благодаря следователям в Самаре погасили долг по зарплате

Задолженность составила более 80 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре удалось погасить долги по зарплате благодаря вмешательству следователей. На директора строительной фирмы завели уголовное дело за то, что он в 2025 году больше двух месяцев не платил сотруднику зарплату. Это сделали после того, как самарец обратился в прокуратуру, а ведомство провело проверку.

«Задолженность составила более 80 тысяч рублей», – уточнила пресс-служба СК Самарской области.

Еще на стадии предварительного следствия удалось добиться того, что работнику строительной фирмы выплатили положенные деньги. Уголовное дело на этом не закрыто, следователи продолжают собирать доказательную базу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал