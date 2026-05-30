В самарском аэропорту Курумоч ввели ограничения из-за опасности атаки БПЛА

Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах

В аэропорту Курумоч ввели план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области действует режим «КОВЕР». Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах»,- написал глава региона в 5:18 в MAX.

В Самарской области действуют ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Курумоч . В субботу, 30 мая в 4 утра в регионе объявили опасность атаки БПЛА . Воздушное пространство закрыто на всех высотах.

