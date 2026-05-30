В Тольятти пропал 13-летний мальчик в серых шортах

Рост 170 см, худощавый, волосы русые, глаза карие. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти разыскивают 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мальчик 25 мая около 18:00 вышел из здания на улице Дзержинского — и пропал. На его поиски бросили участковых, сотрудников угрозыска, инспекторов ПДН и госавтоинспекторов. Ориентировки разослали волонтерам.

В день исчезновения на нем была серая футболка, серые шорты и черные кроссовки. На вид 15 лет, рост 170 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие.

Если видели подростка или знаете, где он, — звоните в полицию: 8(8482)93-40-08 или 112.

