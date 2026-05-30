Самарчанка и тольяттинка выиграли турнир по пляжному теннису в Италии

Турнир прошел в Кастильоне-делла-Пеская. Фото: соцсети

Самарская область взяла золото на международном турнире по пляжному теннису в Италии. Об этом сообщили в МБУДО СШОР 6 «Теннис» Тольятти.

В Кастильоне-делла-Пеская завершились соревнования BT 50 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Первое место в женском парном разряде заняли Алина Зайцева из Самары и Елизавета Ткаченко из Тольятти.

На турнире также соревновались мужские пары. Поздравляем спортсменок с победой!

