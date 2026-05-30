Самарцы достали из копилок монет на 5 миллионов рублей

Акцию запускают дважды в год: весной и осенью

В России отчитались по итогам «Монетной недели». Жители страны сдали в банки и магазины мелочи почти на 252 млн руб. Жители Самарской области тоже активно разгружали свои копилки — их вклад составил порядка 5 млн руб. Об этом рассказали в отделении Центробанка по Самарской области.

Акцию запускают дважды в год: весной и осенью. В этот период банки, участвующие в программе, берут у населения мелочь без комиссии — деньги можно положить на счёт или сразу обменять на купюры. Поменять железные рубли на бумажные разрешали и в некоторых магазинах. Кстати, часть банков и торговых точек продолжают принимать монеты и после окончания «Монетной недели». Список мест и условия обмена выложены на сайте монетнаянеделя.рф.

В Самарской области во время акции мелочь принимали больше 60 банковских отделений и 740 магазинов. Люди принесли почти миллион монет разного достоинства. Теперь эти деньги вместо того, чтобы пылиться по домам, снова уйдут в оборот и начнут работать в экономике региона.

Для понимания масштаба: за две «Монетные недели» прошлого года (весной и осенью) самарцы сдали мелочи более чем на 8 млн рублей.

