Жителей Самары предупредили жителей о массовых отключениях воды 31 мая, 2 и 4 июня

Список адресов может быть скорректирован

В Самаре грядут масштабные отключения холодной воды. Уже опубликован график ремонтно-профилактических работ на сетях водоснабжения.

Первое отключение пройдет с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня. Без ХВС останутся дома на насосной станции №107. Под ударом — десятки улиц: Бакинская (5–27), Грозненская, Зеленая, Калининградская (1–52), Кишиневская, Медицинская, Молдавская, Пугачевский тракт (8–66), Рижская, 40 лет Пионерии, переулки Строителей, Торговый, Молодежный, а также улицы Стадионная, Нефтяников и Фасадная.

Второе отключение — 2 июня с 10:00 до 20:00. Воды не будет на 9-й просеке: 5 малая линия, дома 2Б, 3В, а также 5 линия, дома 3Г, 5А, 5Д, 5Е.

Третье отключение — 4 июня с 10:00 до 17:00. Под ограничения попадает Заводское шоссе, дома 53, 55, 55 к1, 73 к2 и 77.

Власти советуют следить за обновлениями — список адресов могут скорректировать. Рекомендуется запастись водой заранее, особенно тем, кто попадает в предварительные списки.

