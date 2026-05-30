Минтранс ответил на жалобы самарцев на долгое ожидание автобусов №396 и 368

Самарцы надеются, что автобусы станут ходить чаще

Жители самарского микрорайона Крутые Ключи снова пожаловались на общественный транспорт. Под постом губернатора в соцсетях они написали, что автобусы №396 и №368 приходится ждать слишком долго. Проблемой занялись в Минтрансе — чиновники уже ответили на претензии.

Выяснилось, что межмуниципальный маршрут №396 «Самара (ул. Тухачевского) — Петра Дубрава» обслуживает компания ООО «ЛИДЕРАВТО». Согласно документам, на линии должны работать 25 машин малого класса. Интервалы движения, как заверили в ведомстве, установлены с учётом реального пассажиропотока.

Однако жалобы говорят об обратном. В ответ на обращения жителей Минтранс поручил перевозчику строго соблюдать расписание и в полном объеме выпускать технику на маршрут. Будет ли реальный контроль — пока не уточняется, но самарцы надеются, что автобусы станут ходить чаще.

