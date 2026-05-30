В Самаре продажи автолюлек выросли на 67%

В Самаре резко вырос спрос на детские товары. Аналитики Авито изучили рынок за апрель и сравнили с прошлым годом. Самый заметный скачок — в сегменте автолюлек: их продажи подскочили сразу на 67%.

В целом рынок детских товаров в областной столице демонстрирует устойчивый рост — и в категории новых вещей, и на вторичке. Что касается новых товаров, то здесь уверенно лидируют игрушки. На них приходится 52% от всех продаж в категории.

Далее в рейтинге популярности идут:

· товары для кормления — 12%

· предметы детской гигиены — 11%

· детская мебель — 7%

· коляски — 5%

Аналитики отмечают: самарцы стали активнее покупать детские товары даже в непростых экономических условиях. Особенно вырос спрос на то, что связано с безопасностью и комфортом детей — в первую очередь автолюльки и игрушки.

