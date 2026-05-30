Самарцам с 1 июня грозит штраф и черный список за звонки на АЗС

Нормы ввели совместно МЧС и операторы топливного рынка

С 1 июня самарских водителей ждут новые ограничения на автозаправках. Теперь у топливной колонки, когда человек находится вне салона машины, нельзя пользоваться мобильным телефоном. За разговор или даже простое держание телефона в руке могут выписать штраф и занести в черный список.

Нормы ввели совместно МЧС и операторы топливного рынка. Исключение есть только одно: оплата через QR-код на терминале — это разрешено. Все остальные действия с телефоном (звонки, сообщения, просмотр ленты) под запретом.

Правоохранители будут разбираться в каждом случае отдельно: какое именно нарушение допустил водитель и какую меру ответственности применить. Точный размер штрафа пока не называется, но эксперты советуют самарцам заранее привыкнуть оставлять телефон в кармане или в машине при выходе на заправку.

