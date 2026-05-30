Вячеслав Федорищев попал в топ-8 медиарейтинга глав регионов за апрель 2026

Главная причина такого всплеска внимания — трагедия в Сызрани

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вошел в восьмерку самых упоминаемых глав регионов в апреле 2026 года. Рейтинг составила «Медиалогия» — эксперты проанализировали все основные площадки: «ВКонтакте», Telegram, форумы и блоги.

За месяц о Федорищеве вышло 16 786 сообщений. Главная причина такого всплеска внимания — трагедия в Сызрани. Напомним, в ночь на 22 апреля из-за атаки беспилотников обрушился подъезд жилого дома на улице Астраханской.

Кроме того, в информационную повестку попали отражение других атак БПЛА на Самарскую область, оперативные совещания в правительстве региона и подготовка к майским праздникам. Таким образом, губернатор не только отреагировал на ЧП, но и активно освещал текущую работу областных властей.

