В Самаре завели дело о покушении на убийство участника СВО после избиения

Сейчас пострадавший находится в больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре разворачивается резонансное уголовное дело. 18 мая несколько человек напали на участника СВО — избили и ограбили его. Информация об этом быстро разлетелась по соцсетям и СМИ.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Он проходит стационарное лечение. Дело взял на личный контроль и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаил Ламонов. По его поручению следователи возбудили уголовное дело — квалификация «покушение на убийство».

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства: кто напал, сколько было нападавших, где именно произошло избиение. Также предстоит установить точную сумму похищенного. О ходе расследования обещают сообщать дополнительно.

