Двое человек погибли при столкновении Lada Largus с дикой косулей в Самарской области

Вечером 29 мая в Елховском районе Самарской области произошло смертельное ДТП с участием дикого животного. Автомобиль Lada Largus двигался по маршруту «Самара — Ульяновск — Сухие Аврали — Новая Бинарадка». На трассе машина столкнулась с косулей. Сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ И ЧС".

От удара погибли два человека, находившиеся в салоне. Животное тоже скончалось на месте. Авария случилась в темное время суток, что могло повлиять на видимость.

На месте происшествия работали медики, сотрудники ГИБДД и специалисты 137-й пожарно-спасательной части. Спасатели отключили аккумулятор повреждённой легковушки, чтобы избежать возгорания, и деблокировали тела погибших. Обстоятельства аварии выясняются.