Геннадий Котельников поздравил самарских журналистов с Днем прессы

Геннадий Котельников пожелал виновникам торжества успехов на профессиональном поприще. Фото: Самарская губернская дума

30 мая журналисты Самарской области отмечают профессиональный праздник – День прессы. Местные «акулы пера» уже получили множество поздравлений, в том числе от председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова.

«Ваш талант и кропотливый труд во все времена способствовали консолидации и развитию губернии. От всей души желаю Вам, уважаемые журналисты, и впредь настойчиво доискиваться сути в любых вопросах, быть искренними и объективными в своем служении людям», - обратился к журналистам Котельников.

Он также напомнил, что самарской прессе уже 174 года, региональное отделение Союза журналистов России в этом году отмечает 108 лет со дня основания. День прессы проводится с 1995 года и уже давно стал праздником, которого ждут многие жители города – даже те, кто не имеет отношения к журналистике.

Напомним, в этом году День прессы проходит 30 мая в Струковском саду. На фестивале работает более 20 площадок. Мероприятие началось в 12.00, посетить его могут все желающие.