Две женщины погибли после наезда авто на дикое животное под Самарой

После столкновения легковушка перевернулась на крышу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Трагедия произошла в Елховском районе вечером в пятницу, 29 мая. В результате ДТП погибли две женщины-пассажирки «Лада Ларгус» - автомобиль сбил дикое животное. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась в 21.20 на 4-м километре дороги «Ульяновск-Самара-Сухие Аврали-Бинарадка». 45-летний водитель «Лада Ларгус» не заметил в темноте дикое животное, выскочившее на дорогу. Произошло столкновение, после чего машина перевернулась.

К сожалению, в результате ДТП погибли две пассажирки «Лады» - женщины 50 лет и 21 года. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Всего за минувшие сутки в Самарской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек.