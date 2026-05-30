Самарская областная библиотека приглашает на концерт вокальной музыки

3 июня 2026 года в Самарской области научной библиотеке пройдет концерт «Любовь, любовь, одна любовь…». Перед собравшимися выступят студенты и преподаватели СГИК. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

Со сцены прозвучат мелодии С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, Т. Хренникова, Д. Шостаковича, Дж. Гершвина, Ж. Оффенбаха и других именитых классических авторов. Исполнять их будут студенты класса оперного пения и вокального ансамбля доцента кафедры вокального искусства СГИК Татьяны Кузуб. Лауреат международных конкурсов Татьяна Лизунова сыграет авторские аранжировки на цифровом баяне, а преподаватель кафедры вокального искусства СГИК Наталья Гордеева исполнит вокальную партию.

Мероприятие состоится в конференц-зале. Начало в 18.00, вход свободный.