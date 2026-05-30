В Тольятти будут судить водителя «Гранты», который не пропустил скорую помощь

Очевидцы сообщают, что медики ехали со включенной сиреной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти будут судить водителя, который не пропустил машину скорой помощи. Инцидент произошел 29 мая, полицейские нашли нарушителя в течение нескольких часов. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

О ситуации, которая произошла на одной из тольттинских дорог, стало известно из соцсетей. Сообщалось, что водитель скорой помощи ехал со включенной сиреной. На перекрестке стояла «Лада Гранта», которая, по правилам, должна была пропустить медиков. Однако водитель легковушки покинул полосу только после разрешающего сигнала светофора.

В региональном ГУ МВД сообщили, что нарушителя нашли. В отношении 48-летнего тольяттинца заведен административный материал части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. В ближайшее время его рассмотрят в суде. Водителю грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.