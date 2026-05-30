Супруга-рецидивистка пыталась зарезать мужа под Самарой

Семейное застолье едва не обернулось трагедией в одном из домов Новокуйбышевска. Супруги выпили, вспыхнул скандал, во время которого жена схватилась за нож и бросилась на мужа. Удар оказался не смертельным, но женщина все-таки отправится в колонию. Подробности сообщили в пресс-службе Новокуйбышевского городского суда.

Как установил суд, разъяренная горожанка ударила своего мужа ножом в живот. Он выжил, но его здоровью был причинен тяжелый вред. Оказалось, что это преступление

для женщины не первое – ранее она уже была судима за преступление против личности.

«В ее действиях установлен рецидив, что относится к отягчающим обстоятельствам. К смягчающим обстоятельствам относится тот факт, что гражданка признала вину, раскаялась, извинилась перед пострадавшим. Выяснилось, что супруг перед нападением ее оскорблял. Также установлено, что на иждивении у гражданки находится отец-инвалид», - пояснили в суде.

Женщину осудили по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ее отправили в колонию общего режима на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.