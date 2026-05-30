Новый поезд «Москва – Душанбе» начнет останавливаться в Самаре с июня

Прямой поезд «Москва – Душанбе» начнет курсировать с остановками в Самаре и Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд № 423/424 Душанбе – Москва будет перевозить пассажиров раз в две недели. Первое отправление из Душанбе запланировано с 21 июня. Затем состав будет ходить по воскресеньям. Отправление – в 03:25 по местному времени, прибытие на Павелецкий вокзал по средам в 22:08.

Из Москвы прямой поезд впервые отправится с 25 июня. Далее он будет ходить по четвергам с 06:05. Прибытие в Душанбе – в 02:48 по местному времени.

Во время поездки поезд будет останавливаться для высадки и посадки пассажиров в ряде городов России. В их число вошли Самара и Сызрань.