Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 10:38

Новый поезд «Москва – Душанбе» начнет останавливаться в Самаре с июня

Из Самары можно будет доехать до Душанбе с июня 2026 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Состав будет останавливаться в ряде городов России.

Состав будет останавливаться в ряде городов России.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прямой поезд «Москва – Душанбе» начнет курсировать с остановками в Самаре и Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд № 423/424 Душанбе – Москва будет перевозить пассажиров раз в две недели. Первое отправление из Душанбе запланировано с 21 июня. Затем состав будет ходить по воскресеньям. Отправление – в 03:25 по местному времени, прибытие на Павелецкий вокзал по средам в 22:08.

Из Москвы прямой поезд впервые отправится с 25 июня. Далее он будет ходить по четвергам с 06:05. Прибытие в Душанбе – в 02:48 по местному времени.

Во время поездки поезд будет останавливаться для высадки и посадки пассажиров в ряде городов России. В их число вошли Самара и Сызрань.