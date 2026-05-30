Иван Носков сообщил об очистке самарских водоемов

Несколько озер уже очищены от загрязнений. Фото: администрация Самары.

В Самаре стартовала очистка водоемов от загрязнений. Работы уже завершены на озерах в скверах Солнечная Поляна, Дубовый колок и Родничок Надежды, а также на озере Леснуха на 5-й просеке. Об этом сообщили в мэрии.

«В Самаре много водоемов, это настоящее природное богатство нашего округа. Важно сохранить его эстетически привлекательным и здоровым. Но одного благоустройства мало. Даже самые масштабные работы по очистке не дадут долгосрочного эффекта, если горожане не будут бережно относиться к этим территориям», - подчеркнул глава Самары Иван Носков.

На очистку водоемов выделили 22 млн. рублей. Специалисты достают из озер множество предметов, которым на дне озер быть не положено. В списке: пластиковые бутылки, одноразовая посуда, текстильные изделия и автомобильные шины. Мусор отправляется на переработку и захоронение.

До конца лета работы будут выполнены в парке Воронежские озера, на озере Шишига, озерах на улице Солнечной и в парке Дубки. Специалисты также очистят берега рек Волги, Самары и Татьянки.

Параллельно за чистотой города следят воспитанники Самарского областного детского эколого-биологического центра. Они разработали проект «Пляжный дозор», в рамках которого в городе появятся сообщества «пляжных дозорных». Ребята вместе со взрослыми будут следить за дикими пляжами.