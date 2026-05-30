Превратился в «дачника», чтобы стать неузнаваемым: Сергей Лазарев прогулялся по самарской набережной в забавной панамке

Артист приехал в Самару с двумя концертами. Фото: vk.com/sergeylazarevgroup

Сергей Лазарев прогулялся по набережной Самары в субботу, 30 мая. Певец поделился шутливыми видео с шопинга: он сообщил, что хочет купить необычную шляпу для маскировки. С собой он также взял собаку.

«Прикупил панамку, теперь похож на дачника. Чтобы меня никто не узнал. А собака – мое алиби. Вряд ли кто-то подумает, что Лазарев выгуливает собаку на самарской набережной», - смеется артист.

Лазарев также оценил красоту местной набережной и провел небольшую видеоэкскурсию для подписчиков: показал им скульптурную композицию «Бурлаки на Волге».

В Самару Сергей приехал с двумя концертами в рамках тура «Шоумен». Он выступит 30 и 31 мая в СКК Дворец спорта им. Высоцкого.