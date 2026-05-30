НовостиОбщество30 мая 2026 11:16

Мэр Самары рассказал о работе детских лагерей летом 2026 года

Лагерь «Салют-2» под Самарой не будет работать летом 2026 года
Полина КАРПОВА
Лагеря обновили перед приемом юных гостей.

Фото: администрация Самары.

В Самаре стартует летняя оздоровительная кампания. К приему детей готовятся 11 лагерей, 8 из них – муниципальные. Об этом сообщили в администрации города.

Принимать гостей лагеря будут уже обновленными. В лагере «Мужество» появился корпус на 52 места, благоустроена территория. Здесь также можно отдохнуть в палатках. В лагере «Авангард-Самара» построили корпус на 9 мест с удобствами, в «Заре» полностью реконструировали пищеблок. В «Золотой рыбке» уложили новый асфальт, отремонтировали полы в холле, душевые. В «Олимпе» появились 2 сантехнических модуля, отремонтировали корпуса, медпункт, столовую и спортзал.

Отметим, что один лагерь в этом году будет пустовать. Речь идет о «Салюте-2» в районе Новокуйбышевска. Его решили не открывать в целях безопасности.