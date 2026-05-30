Редакция «КП-Самара» стала лауреатом премии «С открытым забралом»

В субботу, 30 мая, в Самаре состоялась церемония награждения победителей конкурса «Золотое перо губернии» и журналистского конкурса на призы губернатора. Редакция «КП-Самара» стала лауреатом премии имени Валерия Иванова «С открытым забралом».

«Эта награда говорит о том, что вся редакция «Комсомольской правды» пишет честно и откровенно. Будем продолжать в том же духе», - поделился главный редактор «КП-Самара» Денис Яковлев.

Напомним, премия «С открытым забралом» присуждается журналистам, наиболее ярко проявившим профессиональную принципиальность и смелость.