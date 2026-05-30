Иван Носков рассказал о благоустройстве парков им. Щорса и «Воронежские озера» в Самаре

Работы стартуют этим летом. Фото: администрация Самары.

Этим летом в Самаре преобразят территории сразу трех любимых самарцами пространств. Речь идет о сквере о ДК «Искра», а также о парках им. Щорса и «Воронежские озера». Об этом сообщили в мэрии.

«При обновлении общественных территорий увеличим объемы озеленения. Контроль за работами будет серьезным - как с моей стороны, так и со стороны районных администраций, членов ОНФ и, конечно, самих жителей. Они выбрали территории и виды работ и теперь вправе рассчитывать на результат высокого качества», – сказал глава Самары Иван Носков.

В парке Щорса появится фонтан, скамейки, кресла под навесом, а также новое плиточное покрытие на площади 1,9 тысячи квадратных метров, отремонтируют входную группу. В парке станет значительно светлее – там дополнительно установят 16 световых опор.

В парке «Воронежские озера» появятся тротуары с плиточным покрытием на площади 1,6 тысячи «квадратов». Здесь также установят 11 скамеек, арт-объект «Мостик», 30 световых опор.

В сквере у ДК «Искра» обустроят 780 квадратных метров тротуарных дорожек, установят новые скамейки, урны и светящиеся качели.

Работы выполнят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На благоустройство направят 232 млн. рублей. Все работы выполнит самарская компания «Вектор 21».