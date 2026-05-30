Еще одна новая школа появится в Куйбышевском районе Самары. О планах по ее строительству сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В Куйбышевском районе острая нехватка школ и спортивных объектов. Район должен развиваться комплексно, поэтому на этой территории планируем вместе с крупным девелопером построить новую школу и современный спортивный объект. Работа предстоит сложная», - подчеркнул глава региона.

Это не единственные планы властей. Масштабное преображение ждет территорию стрелки рек Самары и Волги. Сейчас там находится речной порт, но вскоре он «переедет». Вместо него территорию украсит ландшафтный парк. Площадку планируют освободить в течение года, а в 2027 году стартуют строительные работы.