Желтый уровень опасности объявили в Самарской области на 31 мая

Уберите вещи с балконов и не паркуйте машины у деревьев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Днем 31 мая местами в регионе ожидается гроза, при грозе — шквалистое усиление ветра до 15-19 метров в секунду, возможен град.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей соблюдать меры безопасности. При усилении ветра лучше ограничить выход из зданий. Если непогода застала на улице — укрыться в подземном переходе или подъезде.

Не стоит прятаться у стен домов (с крыш может упасть шифер), за остановками, рекламными щитами, недостроями и деревьями. Опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборванным проводам.

Хозяйственные вещи со двора и балконов нужно убрать в дом или подвал, сухие деревья — обрезать. Машину лучше поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабых конструкций.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

