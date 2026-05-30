Губернатор Федорищев рассказал о развитии стрелки рек Волги и Самары

Территорию осмотрели вместе с главой Самары Иваном Носковым. Фото: пресс-служба Правительства Самарской области, Иван Макеев

В Самаре на стрелке рек Волги и Самары появится ландшафтный парк. Такое решение 30 мая озвучил губернатор Вячеслав Федорищев после объезда Куйбышевского района вместе с главой города Иваном Носковым.

Сейчас там расположен грузовой речной порт. По словам главы региона, он уже давно не выполняет свою функцию, а работы ведутся минимально.

«Мы с Иваном Николаевичем Носковым приняли окончательное решение по развитию территории стрелки. Территория станет через год полностью свободной от всех портовых работ, все активности перенесем в другие точки. Далее площадку полностью расчистим, проведем проектирование и начнем летом 2027 года строить ландшафтный парк», — заявил Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул, что жители должны как можно быстрее получить качественное общественное пространство:

«Нам важно, чтобы люди как можно быстрее получили здесь качественное общественное пространство».

В свою очередь глава Самары Иван Носков назвал стрелку историческим местом для горожан:

«Стрелка — это историческое место для самарцев и красивейшая территория для создания рекреационного пространства. После благоустройства эта площадка станет местом притяжения для самарцев и гостей города».

Также Федорищев посетил «Инклюзивный Ресурсный Центр» и осмотрел старый город с исторической застройкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал