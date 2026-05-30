Церемония прошла 30 мая в Струковском саду Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре подвели итоги журналистских конкурсов на призы губернатора Самарской области и «Золотое перо губернии». Торжественная церемония 30 мая прошла в Струковском саду в рамках фестиваля «Пресса-2026».

Мероприятие приурочили к Году единства народов России, 175-летию Самарской губернии и 440-летию Самары. Впервые фестиваль прошел в День самарской прессы, который утвердили в 2025 году.

От имени губернатора журналистов поздравил зампред правительства Самарской области Вячеслав Романов. Он обратился к собравшимся:

«Сегодня состоялся замечательный праздник, который объединил коллег, друзей, жителей города. Вам большое спасибо за ваш каждодневный труд, отношение к своей профессии. Вы объективно доносите до нас информацию о самом важном, что происходит в регионе, о людях, которые трудятся рядом с нами».

«Золотое перо губернии» в номинации «Радио» получила ведущая ГТРК «Самара» Светлана Жданова. На телевидении лучшей признана шеф-редактор телеканала «Самара-ГИС» Инесса Панченко. Среди интернет-изданий победил портал «Волга Ньюс», награду вручили исполнительному директору Сергею Силантьеву.

Почетной грамотой губернатора за вклад в сохранение татарской культуры награжден главред газеты «Бердэмлек» Данияр Сайфиев. Благодарности главы региона получили сотрудники ГТРК «Самара», газет «Степная правда», «Рабочая трибуна» и телеканала «Тольятти 24».

На конкурс на призы губернатора поступило 150 заявок — более 300 материалов. Работы оценивали представители Минцифры РФ, Союза журналистов России, МГУ, СПбГУ, а также участники СВО.

Награды в номинации «Единство и верность» вручали Герой России Денис Портнягин и генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Портнягин обратился к медиа-сообществу:

«Поздравляю всех журналистов с Днем самарской прессы. Хочу пожелать вам терпения и упорства в ваших трудах. Сегодня информационная война держится на вас. Прошу вас, доносите людям правду. С авторами многих программ и проектов я уже знаком лично еще с фронта. Спасибо за вашу работу».

Колотовкин, в свою очередь, поблагодарил журналистов за их труд:

«Многие ваши коллеги отдали жизни за то, чтобы их потомки, мы, знали историческую правду. Благодаря вам и вашей работе память будет храниться в веках. Человек, забывший свое прошлое, не имеет будущего. Я с низким поклоном хочу выразить вам слова благодарности».

Специальные призы губернатора получили творческие группы изданий и телекомпаний, которым до победы не хватило несколько баллов. Среди них — телеканалы «450» и «Тольятти 24», портал «Волга Ньюс», газеты «Волжская коммуна», «Аргументы и Факты» и другие.

