В Тольятти перекрывали движение из-за съемок сериала «Чужой огород»

Движение было ограничено. Фото: соцсети

В Тольятти 30 мая перекрывали движение на перекрестке улиц Ворошилова и Дзержинского. Причина — съемки сериала «Чужой огород» .

Сериал — криминальная драма о легендарном тольяттинском оперативнике Дмитрии Огородникове, начальнике отделения по расследованию заказных убийств . Его жизнь оборвали бандитские пули в 2000 году. Главную роль исполняет звезда «Мажора» Павел Прилучный.

Съемочная группа работает в городе уже не первый месяц. Ранее жители видели Прилучного в автосалоне на «пятерке» и на улицах Автозаводского района. Всего планируют снять 12 серий, премьера ожидается в 2027 году.

Движение на перекрестке Ворошилова и Дзержинского восстановили к вечеру 30 мая.

