Самарский пожарный записал видео конфликта с жительницей из-за шума сирен

Пожарный удивился абсурдности претензий. Фото: соцсети

В Самаре пожарный выложил в соцсети видео конфликта с местной жительницей. Женщина пожаловалась на шум от спецмашин, которые выезжают на вызовы.

Жительница ссылалась на то, что шум ее нервирует.

«Сигналите много. Нас раздражает этот шум. Вы так выезжаете на службу, а мы должны слушать?»

Пожарный оправдывался: сирену включают, чтобы машины уступали дорогу. Если путь свободен, ее не включают. Мужчина удивлялся абсурдности ее высказываний, но так и не смог переубедить женщину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал