В Южном городе жители коллективно спасли кошку, застрявшую на балконе

Кошку удалось спасти благодаря неравнодушным людям. Фото: соцсети

В самарском микрорайоне Южный город люди объединились, чтобы спасти кошку, застрявшую на балконе. Очевидцы поделились историей в соцсетях.

Дети растянули одеяло и страховали животное. Когда взрослые позвонили в 112, их направили в подразделение, которое консультирует по спасению животных. Там уже знали о происшествии — искали скалолазов, чтобы снять кошку.

Одна из жительниц микрорайона написала:

«Радует, что у нас много неравнодушных людей!»

Хозяйка спасенной кошки поблагодарила всех, кто принял участие в ее спасении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал