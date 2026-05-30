В Южном городе жители коллективно спасли кошку, застрявшую на балконе

В самарском микрорайоне Южный город люди объединились, чтобы спасти кошку, застрявшую на балконе. Очевидцы поделились историей в соцсетях.
Дети растянули одеяло и страховали животное. Когда взрослые позвонили в 112, их направили в подразделение, которое консультирует по спасению животных. Там уже знали о происшествии — искали скалолазов, чтобы снять кошку.
Одна из жительниц микрорайона написала:
«Радует, что у нас много неравнодушных людей!»
Хозяйка спасенной кошки поблагодарила всех, кто принял участие в ее спасении.
