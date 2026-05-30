В центре Самары экскаваторщик заткнул ковшом прорвавшийся водовод

Коммунальная авария обернулась зрелищным «гейзером». Фото: соцсети

В Самаре прямо напротив ЦУМа на улице Вилоновской произошла зрелищная коммунальная авария. Во время раскопок из-под земли забила мощная высокая струя воды.

Оператор экскаватора не растерялся — он закрыл получившийся «гейзер» ковшом, чтобы вода не поднималась слишком высоко.

В компании «РКС-Самара» пояснили:

«Произошел технологический отказ на водоводе, бригада занимается устранением. Отключений водоснабжения не было, все абоненты с водой».

