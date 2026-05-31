Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 6:00

31 мая в Самарской области объявляли беспилотную опасность

Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области
Александра ТАЙБАТРОВА
Беспилотная опасность в Самарской области действовала более шести часов

Беспилотная опасность в Самарской области действовала более шести часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 31 мая в Самарской области объявляли беспилотную опасность. Об этом стало известно около 03.00. Опасность действовала всю ночь. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что в регионе действует режим «Ковер».

«Объявлен отбой беспилотной опасности в Самарской области», – сообщил глава региона в своем канале в МАКС примерно в 09.30.

Беспилотная опасность в Самарской области действовала более шести часов. О ЧП на территории региона за это время не сообщается. Самарский аэропорт Курумоч работал штатно, задержек в графике вылета и приземления воздушных судов нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал