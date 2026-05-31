НовостиОбщество31 мая 2026 6:31

277 кандидатов прошли школу приемного родителя в Самарской области в 2025 году

В Самарской области открыта школа для тех, кто хочет стать приемными родителями
Александра ТАЙБАТРОВА
Программа школы разработана практикующими специалистами в области детской психологии, педагогики и социальной работы

Школа приемного родителя работает в Самарской области на базе комплексного центра социального обслуживания. В ней люди, которые хотят взять на воспитание оставшегося без родителей ребенка, проходят комплексную подготовку.

«Программа школы разработана практикующими специалистами в области детской психологии, педагогики и социальной работы», – уточнила пресс-служба правительства Самарской области.

В рамках школы самарцы получают теоретические знание и практические навыки. Предусмотрен дополнительный модуль для тех, кто хочет принять в семью детей-инвалидов, подростков, братьев и сестер.

В 2025 году школу приемного родителя прошли 277 жителей Самарской области. За первый квартал 2026 года число кандидатов в приемные родители составило уже 81.

