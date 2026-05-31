НовостиОбщество31 мая 2026 7:05

Для самарцев запустили книгу жалоб на маркетплейсы на госуслугах

Самарцы могут пожаловаться на маркетплейсы через новый сервис
Александра ТАЙБАТРОВА
Инициатива создана, чтобы защитить права потребителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор и Минцифры РФ запустили эксперимент по созданию книги жалоб на маркетплейсы на госуслугах. Инициатива создана, чтобы защитить права потребителей: они смогут решать типовые вопросы с продавцами в досудебном порядке. Новый сервис будет доступен всем россиянам, в том числе самарцам.

«Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами надлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя», – уточнила пресс-служба Роспотребнадзора России.

Обращение через госуслуги рекомендуют отправлять, если продавец отказал в возврате товара в течение семи дней после покупки, если соблюдены все условия. Также жаловаться можно, если в 7-дневный срок вам отказали в возврате денег или же превышен срок возврата средств за заказ, который был отменен. Обращение будут рассматривать до семи календарных дней.

