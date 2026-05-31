Подростка из Тольятти ищут почти неделю. Куда он делся, неизвестно с 25 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Почти неделю в Тольятти ищут 14-летнего Алексея. Еще вечером 25 мая он вышел из здания на улице Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти, и с тех пор парня никто не видел. Ориентировку на пропавшего распространяет полиция.

«Сотрудники полиции проверяют места его возможного нахождения, взаимодействуют с семьей разыскиваемого, изучают круг общения подростка», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские общаются с друзьями и одноклассниками Леши, пытаются восстановить хронологию событий перед его исчезновением, найти свидетелей. Но пока все тщетно, и поэтому полиция просит помощи от всех, кто мог видеть пропавшего подростка.

Рост Леши составляет 170 сантиметров, он худощавый и кареглазый, волосы – русые. Он был одет в серые шорты и футболку, на ногах – черные кроссовки. Любую информацию, которая поможет найти пропавшего почти неделю назад мальчика, просят сообщать по телефонам 8 (8482) 93-40-08, 8 (999) 701-02-33, 112.

