С Днем химика самарцев поздравил губернатор Вячеслав Федорищев

Индекс промышленного производства в химической сфере губернии в 2025 году составил 105,6% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в Самарской области, как и по всей России, отмечается День химика. Жителей нашего региона с этим праздником поздравил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Отрасль, в которой вы трудитесь, играет важнейшую роль в экономике Самарской области и страны в целом», – обратился глава региона к химикам.

Вячеслав Федорищев отметил, что, несмотря на санкции, индекс промышленного производства в химической сфере губернии в 2025 году составил 105,6%. Губернатор поблагодарил химиков за профессионализм, ответственное отношение к работе, вклад в социально-экономическое развитие региона. Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам отрасли, пожелал всем причастным здоровья, оптимизма, стабильности и успехов в работе.

