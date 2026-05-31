НовостиОбщество31 мая 2026 9:17

Правила пользования парковками предложили изменить в Самаре

Для многодетных самарцев могут ввести специальный знак для парковки
Александра ТАЙБАТРОВА
Предлагается создать новый знак парковки для многодетных семей

Предлагается создать новый знак парковки для многодетных семей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс России предложил внести изменения в правила парковки, если эту инициативу поддержат, то она повлияет и на самарцев. Предлагается создать новый знак парковки для многодетных семей.

Об этом руководитель минтранса Андрей Никитин рассказал на заседании совета по демографической и семейной политике при президенте РФ. По его словам, новый знак должен появиться уже до конца года.

Также в минтрансе обсуждают идею предоставления бесплатной парковки семьям, в которых воспитывают четырех и более детей. Им могут предоставить бесплатную парковку на два автомобиля, эти рекомендации могут вступить в силу уже в июне.

