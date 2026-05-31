Самарская область попала в топ-20 всероссийской студенческой олимпиады

29 человек стали призерами всероссийской олимпиады, еще семь – победителями, один - медалистом Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России подвели итоги студенческой олимпиады «Я – профессионал». По числу ее дипломантов Самарская область вошла в топ-20 регионов по всей стране. Дипломантами являются 37 студентов из Самарской области.

29 человек стали призерами всероссийской олимпиады, еще семь – победителями. Одного самарского студента признали медалистом олимпиады, известно, что он учится в СамГТУ.

Дипломанты, являющиеся студентами старших курсов, могут попасть на стажировку в крупной российской компании. Медалистам положены денежные выплаты в зависимости от занятого места и уровня обучения.

