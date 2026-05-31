Роспотребнадзор предупредил самарцев о паразитарных инфекциях от комаров

На природе используйте репелленты в соответствии с инструкцией Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России регистрируют случаи заражения людей дирофиляриозом – это паразитарная инфекция, переносчиками которой могут быть комары. Случаи единичные, роста заболеваемости нет. Но Роспотребнадзор напоминает, какие меры профилактики уберегут от паразитарных инфекций.

«С мая по октябрь необходимо закрывать сетками окна, балконы и дверные проемы», – сообщила пресс-служба ведомства.

В помещениях санврачи советуют использовать электрические фумигаторы и другие устройства, которые отпугивают комаров. В частных домах и на дачах нужно не реже раза в неделю менять воду в емкостях и искусственных водоемах, чтобы там не заводились кровососущие насекомые. На природе используйте репелленты в соответствии с инструкцией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал