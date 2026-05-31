Возле больницы в Самаре провели нелегальные автогонки

Полицейские продолжают выяснять, кто еще участвовал в гонках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Возле одного из медицинских учреждений Самары прошли стихийные автогонки. Сотрудники полиции узнали об этом из публикаций в интернете и выехали на место. Некоторых участников нелегального заезда удалось установить.

«На них составили протоколы об административных правонарушениях», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские продолжают выяснять, кто еще участвовал в гонках у больницы, разбираются во всех обстоятельствах этого инцидента. После проверки «гонщиков» могут наказать в соответствии с законом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал