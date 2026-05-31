На следующей неделе самарцам грозит 4-балльная магнитная буря

В начале июня Самарскую область ждет магнитная буря. По данным сервиса my-calend.ru, 4 июня уровень геомагнитных возмущений составит четыре балла, что соответствует малой магнитной буре.

«В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость», – предупреждают синоптики.

Метеочувствительным самарцам советуют не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе, есть меньше жирного, сладкого, исключить алкоголь и курение.

Магнитная буря отступит к вечеру 4 июня. Затем несколько дней геомагнитная обстановка будет спокойной, но вечером 10 июня нас ожидает 6-балльная магнитная буря.

