1 июня в Самарской области прогнозируют грозу с градом и ветром

Ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже завтра наступает календарное лето, но самарцев оно пока не радует хорошей погодой. На 1 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Приволжское УГМС. Ожидается гроза, ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду. Местами может обрушиться град.

«Объявлен желтый уровень опасности», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

МЧС Самарской области напоминает о правилах поведения при усилении ветра. Если он застанет вас на улице, укройтесь в ближайшем подземном переходе или подъезде. А вот прятаться возле остановок и других непрочных конструкций, под деревьями – не лучшая идея.

Если у вас есть автомобиль, поставьте его в гараж, а если такой возможности нет – поставьте на площадку подальше от деревьев и конструкций, которые могут рухнуть от ветра.

Самарцев призывают быть внимательными и осторожными, а в экстренных случаях звонить 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал