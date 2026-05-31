В Самаре 4 июня откроется выставка к 85-летию художника Геннадия Тибушкина

Одной из главных тем творчества художника был восток. Фото: https://vk.com/sh_samara

4 июня в Самаре откроется выставка, приуроченная к 85-летию со дня рождения выдающегося художника Геннадия Тибушкина (0+). Она пройдет в выставочном зале отделения Союза художников России в Самарской области. Начало – в 18.00.

Геннадий Тибушкин родился в Казахстане, окончил художественное училище в Ташкенте, а с 1972 года жил и работал в Куйбышеве (Самаре). Первая персональная ретроспективная выставка художника состоялась в 2003 году в зале регионального отделения СХР. Одной из главных тем его творчества был восток.

Геннадий Тибушкин преподавал в педуниверситете, многие из его выпускников стали известными художниками. Мастер умер в декабре 2024 года.

