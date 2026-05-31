12-летний подросток на электросамокате врезался в иномарку в Новокуйбышевске

Подросток потерял контроль над своим двухколесным транспортом Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области 30 мая произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. В Новокуйбышевске 12-летний подросток ехал на самокате по улице Суворова. Возле дома №29 он потерял контроль над своим двухколесным транспортом.

«Самокат столкнулся с автомобилем Subaru под управлением 43-летнего мужчины», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Иномарка ехала в сторону улицы Горького. Подросток в результате столкновения пострадал. К счастью, травмы оказались не слишком серьезными, ребенку назначили амбулаторное лечение.

