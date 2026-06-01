В Самарской области угрозу атаки БПЛА сняли спустя два часа 1 июня

В случае ЧС звонить по телефону 112

В понедельник, 1 июня, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 07:00, она длилась дольше двух часов. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», – написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с 05:36, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112.

Напомним, в Самарской области предусмотрены штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА.

