Первая неделя лета в Самарской области начнется с дождей и гроз

В первую неделю лета ожидаются кратковременные дожди

В Самарской области первую неделю лета ожидаются кратковременные дожди и грозы. В понедельник, 1 июня, возможен град. Температура днем составит от +17 до +22 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«При грозе порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Во вторник и среду, 2 и 3 июня, сохранится переменная облачность. Ночью ожидается +6...+11 градусов, днем — до +22. Также возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сменится на северо-западный.

В четверг и пятницу погода существенно не изменится. 4 июня температура днем останется в пределах +17...+22 градусов. А в пятницу, 5 июня, воздух прогреется до +26 градусов, ветер останется северо-западный, 7-12 метров в секунду.

