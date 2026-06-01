В Самаре откроется выставка самарских художников «Не было ветра в тот день»

Пространство выставки собирает терновый венок Фото: «ЗИМ Галерея»

В Самаре 3 июня в 18:30 откроется выставка «Не было ветра в тот день» (12+). В экспозиции представят работы художников самарского объединения Антона Антонова и Ксении Тимофеевой. Об этом сообщили в культурном центре «ЗИМ Галерея».

«Выставка представляет собой практику поэтического наблюдения за птицами. Авторы разрезают пространство между «здесь» и «где-то» и открывают иное измерение чувственности», — говорится в сообщении.

Художников объединяет схожая эстетика. Они используют монохромные образы, похожие на сны или личные дневники. В работе применяют бумагу, текстиль, дерево, уголь и металл. Главный образ выставки — птица. Она символизирует свободу и эфемерность жизни.

Антонов создал символический вход в виде поваленного забора. Он отсылает к бренности материи. Тимофеева представила графику с пустынными пейзажами и текстильные панно на рамах из ветвей. Пространство выставки собирает терновый венок, фрагменты которого превращаются в черных птиц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал