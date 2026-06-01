В Тольятти задержали мужчину подозреваемого в краже из магазина

В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, подозреваемого в краже из сетевого магазина. Он украл продукты питания и алкоголь на сумму более 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Похищенные продукты он успел съесть, а часть продал случайным прохожим. Обвиняемый признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием», — говорится в сообщении.

В полицию обратился представитель магазина в Комсомольском районе. Прибывшие сотрудники службы осмотрели место, опросили работников, изъяли записи с камер и составили ориентировку. На одной из улиц Автозаводского района инспекторы заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. Его задержали. В отношении него завели уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют на причастность к другим преступлениям.

